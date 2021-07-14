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    Контракты на 62,5 млн долларов подписаны в первый день казахстанской торгово-экономической миссии в Узбекистане

    14 Июля 2021, 14:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Контракты на 62,5 миллионов долларов подписаны в первый день казахстанской торгово-экономической миссии в Узбекистане. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев.

    «Узбекистан крупнейший партнер Казахстана в Центральной Азии. К сожалению, коронакризис наложил определенные отпечатки на наши торговые взаимоотношения. В прошлом году мы совместно с Министерством внешней торговли работали практически в ручном режиме, обсуждали каждую автомашину пересекающую границу и перевозящую груз. Поэтому торговля не простаивала ни один день. Но несмотря на это торговля между нашими странами упала на 14%», - сказал К. Торебаев.

    Со слов вице-министра, в этом году предпринимаются все меры для восстановления и расширения торговых отношений. В результате за 5 месяцев этого года товарооборот между РУ и РК составил 1,5 млрд долларов, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом и на 20% больше докризисного 2019 года.

    «Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Узбекистаном и не смотря на определенные карантинные ограничения выехали сюда с целью налаживания более тесных контактов. За несколько дней организуются бизнес-встречи по интересам. Только сегодня, в первый день торгово-экономической миссии подписаны контракты на 62,5 миллионов долларов. После В2В встреч будут новые подписания», - отметил глава казахстанской делегации.

    Бизнес-форум «Казахстан-Узбекистан» в Ташкенте организован по инициативе Министерства торговли и интеграции РК и Центра развития торговой политики Qaztrade в рамках торгово-экономической миссии в Узбекистане. С казахстанской стороны в форуме принимают участие 60 ведущих компаний, представляющих различные отрасли экономики.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика Узбекистан Сотрудничество Минторговли
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