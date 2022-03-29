Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Контрабанду из Турции на 136,2 млн тенге задержали в морском порту Курык

    29 Марта 2022, 18:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками таможенного поста «Курык» совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой был выявлен факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

    Большегрузное авто, перевозившие контрабандный груз, прибыл в морской порт «Курык» из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес алматинской компании.

    С помощью системы селективного контроля и управления рисками, было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления», - сообщили в пресс-службе КГД.

    Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 млн тенге.

    «Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные предметы и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест. Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Экономика Пограничники Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 17 тысяч пачек контрабандных сигарет изъято в Караганде
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам