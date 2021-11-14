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    Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана

    14 Ноября 2021, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пресечена попытка контрабанды ГСМ через госграницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    9 ноября текущего года в Меркенском районе Жамбылской области пограничным нарядом в ходе несения службы обнаружен шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.

    «Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.

    Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения», - сообщили в КНБ РК.

    Фото иллюстративное

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Борьба с преступностью Пограничники КНБ Топливо
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