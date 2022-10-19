Контейнерный хаб будет создан в порту Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Морской порт Актау и паромный комплекс порт Курык включены в сеть международных транспортных коридоров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мощность казахстанского логистического узла – 21,2 млн тонн в год. Наши порты пересекаются с международными транспортными коридорами Север-Юг, ТРАСЕКА. Для увеличения грузопотока и контейнерных перевозок по транскаспийским маршрутам к 2025 году планируем создать контейнерный хаб в порту Актау», - сказал Касым Тлепов.

По словам представителя МИИР, этот проект увеличит объем перевозок с 40 тыс. до 215 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год.

Планируется привлечь международных контейнерных операторов, таких как: Maersk (Маерск), Cosco shipping (Коско шипинг), CMA CGM.

«Для развития портовой инфраструктуры Казахстана в порту Курык планируется строительство морского терминала «Саржа» к 2025 году. Проект предполагает возведение транспортно-логистического центра, терминалов: зернового, наливных и генеральных грузов. Это позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн (+ 10 млн тонн)», - пояснил Касым Тлепов.