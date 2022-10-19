Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Контейнерный хаб будет создан в порту Актау

    19 Октября 2022, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Морской порт Актау и паромный комплекс порт Курык включены в сеть международных транспортных коридоров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мощность казахстанского логистического узла – 21,2 млн тонн в год. Наши порты пересекаются с международными транспортными коридорами Север-Юг, ТРАСЕКА. Для увеличения грузопотока и контейнерных перевозок по транскаспийским маршрутам к 2025 году планируем создать контейнерный хаб в порту Актау», - сказал Касым Тлепов.

    По словам представителя МИИР, этот проект увеличит объем перевозок с 40 тыс. до 215 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год.

    Планируется привлечь международных контейнерных операторов, таких как: Maersk (Маерск), Cosco shipping (Коско шипинг), CMA CGM.

    «Для развития портовой инфраструктуры Казахстана в порту Курык планируется строительство морского терминала «Саржа» к 2025 году. Проект предполагает возведение транспортно-логистического центра, терминалов: зернового, наливных и генеральных грузов. Это позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн (+ 10 млн тонн)», - пояснил Касым Тлепов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Транспорт Мангистауская область МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объем маркированной обуви в Казахстане вырос в два раза
    Китайская компания заинтересована в производстве лифтового оборудования в Казахстане
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви