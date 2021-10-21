Консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси прошли в Нур-Султане

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям.

С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях.

Кроме того, казахстанская и белорусская стороны представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности.

По итогам работы Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев и Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович подписали План сотрудничества между аппаратами Советов Безопасности двух стран на 2022-2023 годы.