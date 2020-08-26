Конституция Казахстана соответствует всем демократическим принципам – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституция Казахстана соответствует всем демократическим принципам. Такое мнение высказал научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституция – основополагающий юридический документ, который отражает политический, социальный, экономический и духовный компоненты того или иного государства. Однако в некоторых странах Конституция не является обязательным документом. Например, в Великобритании, Израиле, Саудовской Аравии Конституции, в традиционном понимании этого слова, попросту нет. Содержание зарубежных Конституций весьма обширно. В то же время их нормы могут быть сведены к трем основным блокам регулирования: права и свободы граждан или, точнее, правовое положение личности; закрепление структуры и порядка функционирования органов государственной власти, их взаимоотношений; учет развития региональных и универсальных норм международного права. Конституция Республики Казахстан была разработана в соответствии с рядом международных правовых актов под эгидой ООН, таких как Международный билль о правах человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другие. Кроме того, как известно из истории, за основу нашей Конституции была взята Конституция Франции. При этом важно подчеркнуть, что это не было переписыванием всех постулатов французского документа, а была воспроизведена апробация конституционных норм для нужд Казахстана, адаптация европейских конституционных стандартов к казахстанским реалиям», – сказал А.Абдрешев.

Эксперт напомнил, что Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев принимал непосредственное и активное участие в обсуждении норм новой Конституции совместно с французскими юристами-экспертами.

«Как показало время, апробация французской модели основного закона под казахстанские реалии принесла свои плоды и смогла обеспечить политическую стабильность, экономическое развитие, межнациональное согласие, свободу и защиту прав граждан нашей страны. Фактором, который объединяет Конституции двух стран, является сложный временной отрезок. Как известно, нынешняя Конституция Франции, принятая по инициативе Шарля де Голля в 1958 году, принималась в период деколонизации и восстановления после Второй Мировой войны. В свою очередь Казахстан, после развала СССР и обретения независимости, активно занимался строительством своей государственности. Это также был сложный, кризисный период 90-х годов. В условиях нестабильности всего постсоветского пространства конца XX века, Казахстан должен был построить сильное государство, равное для всех, и в первую очередь со стабильным государственным устройством. В этой связи президентская форма правления стала наиболее эффективным вариантом французской модели единого, сплоченного государства», – сказал ученый.

А.Абдрешев также отметил, что основные законы Казахстана и Франции объединяет наличие конституционного совета, который непосредственно осуществляет конституционный контроль. Положительный опыт был также перенят из правоохранительной и судебной системы.

По мнению эксперта, сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Конституция Республики Казахстан всецело является гарантом стабильности независимости страны. Принятие Основного закона позволило Казахстану укрепиться в глазах мирового сообщества, страна получила право голоса, возможность влиять на вопросы регионального и глобального характера.

«В этом году мы празднуем 25-летний юбилей Конституции Республики Казахстан. И по прошествии лет можно с уверенностью заявить, что сегодня Конституция нашей страны отвечает всем необходимым нормам международного права, а также соответствует всем демократическим принципам», – подчеркнул А.Абдрешев.

Фото: kisi.kz