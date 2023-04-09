Конституционный Суд по обращению Президента проверил ряд принятых Парламентом законов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный Суд по обращению Президента рассмотрел на соответствие Конституции нормативные правовые акты, принятые Парламентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КС.

Конституционный Суд, руководствуясь подпунктом 2) пункта 1 статьи 72 Конституции, по обращению Президента от 29 марта 2023 года проверил конституционность принятых Парламентом 16 марта 2023 года и представленных на подпись Главе государства:

Социального кодекса РК;

Конституционного закона РК «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан»;

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения»;

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»;

Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан»;

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан».

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Конституционный Суд постановил признать принятые Парламентом 16 марта 2023 года и представленные на подпись Президенту 4 марта 2023 года Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» соответствующими Конституции.

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Конституционный Суд постановил признать Социальный кодекс Республики Казахстан, Конституционный закон «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», принятые Парламентом 16 марта 2023 года и представленные на подпись Президенту 24 марта 2023 года, соответствующими Конституции.

Напомним, как отметила в ходе обсуждения проекта Социального кодекса РК на пленарном заседании Сената министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова: «При разработке Социального кодекса был тщательно изучен международный опыт, мы руководствовались Социальным кодексом Европейского союза. При этом были всесторонне учтены особенности нашей страны». Она также добавила, что господдержка будет оказываться в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам утверждаются в рамках данных, имеющихся в информационной системе. Действующие бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.

