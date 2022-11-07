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    Конституционный суд не будет пересматривать все решения Верховного суда – Алма Муканова

    7 Ноября 2022, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О порядке обращения в Конституционный суд рассказала вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас теперь граждане смогут напрямую обращаться в Конституционный суд. При этом, наравне с гражданами, такое же право предоставляется генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека. Ранее эти субъекты не имели права обращения в Конституционный совет. При этом, необходимо, чтобы не создавалась путаница у общественности, обратить внимание на два аспекта. В первую очередь, Конституционный суд – это не вышестоящая инстанция по отношению к Верховному суду. То есть, здесь мы должны отделять функционал Конституционного суда и Верховного суда. Речь не идет о том, что завтра Конституционный суд будет пересматривать все решения Верховного суда», – сказала А.Муканова, отвечая на вопросы журналистов.

    По ее словам, когда есть решение суда, основанное на нормативно-правовом акте, и гражданин, в отношении которого вынесено решение, не согласен с содержанием этого нормативно-правового акта, то, после соответствующей стадии апелляции, он имеет право напрямую обращаться в Конституционный суд и подвергать сомнению соответствие Конституции этих норм права. Гражданину также предоставляется возможность, в случае, если уже существует нормативное постановление Верховного суда и гражданин не рассчитывает на апелляцию, обратиться сразу в Конституционный суд. Аналогично могут обращаться в Конституционный суд генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 5 ноября публично подписал ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Минюст Конституция
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