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    Конституционный суд будет объективным и беспристрастным при принятии решений

    27 Мая 2022, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Ерлан Карин разъяснил, что даст конституционная реформа казахстанцам и какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам уже известно, 5 июня пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Эффект от этих реформ ощутит каждый гражданин страны. Первое – Конституционный совет преобразуется в Конституционный суд. Это не только переименование и не только смена вывески. Конституционный суд – это новый, абсолютно другой институт с другими, более широкими полномочиями. Конституционный суд будет иметь право отменить любой закон или иной правовой акт, если они будут противоречить Конституции», - пояснил Государственный секретарь РК на своем You Tube канале.

    В Конституционный суд имеют право обратиться Президент, председатели Сената и Мажилиса, не менее 1/5 части от всех депутатов Парламента, Премьер-Министр, Уполномоченный по правам человека, генеральный прокурор и самое главное - любой гражданин страны.

    «То есть, если гражданин посчитает, что какой-либо нормативный акт нарушает его права и свободы, закрепленные в Конституции, то он сможет обратиться в Конституционный суд. Список этих прав очень обширен. Решения Конституционного суда вступают в силу со дня их принятия, являются общеобязательными на всей территории республики, окончательными и не подлежат обжалованию», - подчеркнул Ерлан Карин.

    Государственный секретарь также сообщил о том, что состав Конституционного суда будет формироваться Президентом и палатами Парламента. При этом, ни один судья не будет иметь права состоять в какой-либо партии.

    «Таким образом, Конституционный суд будет независимым, объективным, самостоятельным и беспристрастным при принятии решений», - заключил Ерлан Карин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Видео Конституция Общество Ерлан Карин Новый Казахстан Референдум
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