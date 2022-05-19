Конституционные поправки не дадут преимущества Мажилису перед Сенатом – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам депутата Мажилиса Парламента РК Гани Ташкараева, роль обеих палат одинаковая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется ввести норму о том, что Президент, председатели Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, судьи не должны оказывать поддержку политическим партиям. Эта норма даст возможность обеспечить равенство между политическими партиями. Никаким партиям не будут предоставляться преимущества со стороны власти и должностных лиц. Политические партии будут рассчитывать на свои силы, на свои программы. Они начнут работать для того, чтобы получить поддержку населения. Это, в свою очередь, даст возможность сформировать сильную и справедливую партийную систему», – сказал депутат.

По его словам, большое значение имеют и предлагаемые поправки в Конституцию, связанные с полномочиями Мажилиса и Сената.

«Мнение о том, что влияние Сената уменьшится, а роль Мажилиса усилится, является ошибочным. Роль обеих палат одинаковая, на одном уровне. Не будет преимущества у той или иной палаты. Будет возможность сохранить их самостоятельность в законодательном процессе, формировать профессиональный депутатский корпус для принятия эффективных законов», – отметил Гани Ташкараев.

Мажилисмен напомнил, что согласно предлагаемым конституционным поправкам, избиратели смогут отзывать депутатов от одномандатных избирательных округов. Конституционные законы будут приниматься на совместных заседаниях палат Парламента. Такие законы, как и все другие, будут вначале рассматриваться в Мажилисе, затем в Сенате.

Г. Ташкараев остановился еще на одной поправке, связанной с особым порядком принятия законов в условиях кризиса. Парламент будет обязан срочно рассматривать на совместных заседаниях палат правительственные законопроекты, обеспечивающие оперативное принятие решений в условиях, когда возникает угроза жизни и здоровью населения, конституционному строю, общественному порядку.

Также депутат высказался по поводу поправок, касающихся предложения о проведении косвенных выборов акимов областей.

«Теперь Глава государства будет выносить на рассмотрение депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы на альтернативной основе две кандидатуры на должность акима. Это изменение не превратит выборы акимов в формальный процесс. Напротив, Президент будет выбирать и предлагать кандидатуры опытных, компетентных и авторитетных людей. То есть, в ходе выборов они пройдут через отбор Президента и маслихатов», - подчеркнул Г. Ташкараев.

Мажилисмен также объяснил различия между Конституционным советом и Конституционным судом.

По его словам, Конституционный совет дает разъяснения различных правовых норм. В Конституционный совет могут обращаться только Президент, председатели палат Парламента, депутаты Парламента, Премьер-Министр и суды. У граждан нет возможности прямо обращаться в Конституционный совет. Таким образом, не обеспечено верховенство закона, не в полной мере защищены права граждан. В Конституционном суде будут рассматриваться обращения граждан и приниматься по ним решения. Эти решения будут обязательными для исполнения, потому что будут иметь силу закона. За неисполнение решений Верховного суда будет предусмотрена ответственность. Это также станет законным механизмом установления справедливости в государстве. Если в Конституционном совете состояли семь судей, то в Конституционном суде вместе с председателем их будет 11. Четверых судей будет назначать Президент, шестерых - Парламент, по трое судей - каждая палата. Председателя Конституционного суда, по согласованию с Сенатом, будет назначать Президент.