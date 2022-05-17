Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Конституционная реформа усилит защиту прав и свобод казахстанцев

    17 Мая 2022, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций проходит экспертный круглый стол на тему «Референдум: конституционные права человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ермек Абдрасулов рассказал о смысле и содержании конституционных поправок, которые будут приниматься на общенациональном референдуме.

    «Любая область общественных отношений, будь то вопросы избирательного права – они затрагивают права и свободы человека. То есть, человеку должно быть предоставлено право избирать достойных людей в высшие и местные представительные органы. Для этого должны быть созданы хорошие механизмы. Если мы возьмем отдельные аспекты в этом вопросе – о защите прав человека, – то усиление позиций Мажилиса Парламента, вроде бы, отдалено от нашей тематики. Но, если смотреть в корень, то правильно построенная система, когда в наш высший представительный орган придут именно достойные люди и будут принимать законы, которые будут защищать права и свободы человека – в этом и заключается смысл происходящих преобразований», – сказал Е. Абдрасулов

    Профессор также остановился на вопросе о создании Конституционного суда. Защита всех прав и свобод человека реализуется в законах и других нормативно-правовых актах. Но, возможны и такие случаи, когда применение тех или иных нормативно-правовых актов приводит к ущемлению прав и свобод человека. В таких случаях граждане могут обращаться в Конституционный суд.

    Как сообщалось ранее, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года. С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Права человека Конституция Реализация Послания Политика Послание Президента РК-2022 Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял документ о Семипалатинской зоне ядерной безопасности
    Бороться с фейками и стереотипами намерены казахстанские и российские эксперты
    Астанинский процесс по Сирии официально завершен
    Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане