Конституционная реформа позволит избежать политической монополии - Маулен Ашимбаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев посетил Туркестанскую область с целью проведения встреч с гражданами по разъяснению Конституционной реформы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Первым объектом визита стал мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, где сенаторы прочитали дуа по жертвам политических репрессий и голода.

На встрече с интеллигенцией региона был обсужден ход реализации политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства, а также вопросы укрепления исторического сознания. В этой связи Спикер Сената рассказал о важности продолжения исследовательских работ по ашаршылық на республиканском и региональном уровнях.

«Большое значение имеет дальнейшее продолжение работ, посвященных теме ашаршылық, для модернизации исторического сознания казахстанцев. Мы считаем, что это один из основных шагов на пути укрепления Независимости, консолидации нации и в целом продвижения национальных ценностей», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подробно остановился на политических реформах, инициированных Президентом страны. Он отметил, что референдум и поправки в Конституцию создадут прочный базис для развития не только политической системы, но и всех других сфер.

«Конституционная реформа позволит избежать политической монополии и развивать политическую конкуренцию. Эти инициативы направлены на укрепление Казахстана как демократического, правового, справедливого, социального государства. Работа не прекращается с внесением изменений в Основной закон. Реформирование нашей политической системы будет продолжено», - заявил Председатель Палаты.

Маулен Ашимбаев также встретился со студентами Международного казахско-турецкого университета имени Ахмеда Ясави. Он рассказал студентам о важных аспектах конституционной реформы и ответил на вопросы учащихся вуза.

«Повышение образования – это вопрос, которым важно заниматься всю жизнь. Сегодня нельзя довольствоваться получением степени бакалавра или магистра в стенах университета. Вы должны постоянно работать над собой. Постоянное совершенствование себя – основа успеха в современном мире», - отметил Спикер Сената.

На встрече с работниками Кентауского трансформаторного завода и социальными предпринимателями были также обсуждены политические реформы. Кроме того, участники мероприятий озвучили ряд актуальных вопросов региона и отрасли. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что все поднимаемые гражданами вопросы будут проработаны с соответствующими государственными органами и учтены в законотворческой работе парламентариев.



