Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Коноплю выращивал приверженец деструктивного религиозного течения в Туркестанской области

    30 Июля 2022 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался житель города Кентау, состоящий на учете, как приверженец деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    При проведении обыска по месту жительства подозреваемого, оперативники обнаружили во дворе дома 17 культивированных кустов высотой около 30-40 см , похожих на наркосодержащее растение.

    Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркосодержащим растением «конопля».

    «Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
    #Туркестанская область #Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 95 кг «синтетики» изъяла из незаконного оборота полиция Алматы
    Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
    Житель Кызылординской области выращивал коноплю близ берега Сырдарьи
    Преступную группу и шесть подпольных нарколабораторий ликвидировали в РК
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы