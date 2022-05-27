Конкурсы, игры и шоу пройдут в День защиты детей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей в Акмолинской области пройдет ряд развлекательных детских мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в музеях региона для всех детей будут представлены выставки детского творчества «Бақытты балалық шақ», конкурсы рисунков на асфальте «Мен суретшімін», веселые старты, спортивные соревнования «Балғын балалар», день открытых дверей «Балалық шағым – балауса бағым».

«Творческими коллективами театров области для маленьких зрителей подготовлены красочные театрализованные представления «Алтын балапан» и «Приключения в Простоквашино». Гостей мероприятия встретят сказочные персонажи, которые проведут с детьми необычные, волшебные детские развлекательные игровые программы с флешмобом и загадками. Всех участников ждут сладкие сюрпризы», - поделилась руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

На площадях Акмолинской областной филармонии им.Укили Ыбырая и ДК «Кокшетау» пройдут масштабные праздничные развлекательные шоу для детей с концертной программой, веселыми играми и зажигательными танцами.

На аллее Акмолинской областной научно-универсальной библиотеки имени М.Жумабаева в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» состоится праздничное детское мероприятие «Мен бақытты баламын», где вниманию маленьких зрителей будет представлено музыкальное театрализованное представление, летний марафон и конкурс рисунков среди детей.

Во Дворце культуры «Достар» состоится конкурс «Тазша бала» среди учащихся 5-7 классов. На его площади пройдет книжный бульвар «Балалық шақтың сиқырлы әлемі», где для маленьких посетителей организуют театрализацию со сказочными персонажами, веселые старты, конкурс рисунков на асфальте, различные викторины, акции, шоу мыльных пузырей и раздачу сладких призов.

Ранее акимат города Нур-Султана публиковал информацию о мероприятиях в честь Дня защиты детей. В этот день планируется открытие филиала Дворца школьников им. аль-Фараби, здания Детской художественной школы и многое другое.