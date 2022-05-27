Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Конкурсы, игры и шоу пройдут в День защиты детей в Акмолинской области

    27 Мая 2022, 01:31

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей в Акмолинской области пройдет ряд развлекательных детских мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в музеях региона для всех детей будут представлены выставки детского творчества «Бақытты балалық шақ», конкурсы рисунков на асфальте «Мен суретшімін», веселые старты, спортивные соревнования «Балғын балалар», день открытых дверей «Балалық шағым – балауса бағым».

    «Творческими коллективами театров области для маленьких зрителей подготовлены красочные театрализованные представления «Алтын балапан» и «Приключения в Простоквашино». Гостей мероприятия встретят сказочные персонажи, которые проведут с детьми необычные, волшебные детские развлекательные игровые программы с флешмобом и загадками. Всех участников ждут сладкие сюрпризы», - поделилась руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    На площадях Акмолинской областной филармонии им.Укили Ыбырая и ДК «Кокшетау» пройдут масштабные праздничные развлекательные шоу для детей с концертной программой, веселыми играми и зажигательными танцами.

    На аллее Акмолинской областной научно-универсальной библиотеки имени М.Жумабаева в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» состоится праздничное детское мероприятие «Мен бақытты баламын», где вниманию маленьких зрителей будет представлено музыкальное театрализованное представление, летний марафон и конкурс рисунков среди детей.

    Во Дворце культуры «Достар» состоится конкурс «Тазша бала» среди учащихся 5-7 классов. На его площади пройдет книжный бульвар «Балалық шақтың сиқырлы әлемі», где для маленьких посетителей организуют театрализацию со сказочными персонажами, веселые старты, конкурс рисунков на асфальте, различные викторины, акции, шоу мыльных пузырей и раздачу сладких призов.

    Ранее акимат города Нур-Султана публиковал информацию о мероприятиях в честь Дня защиты детей. В этот день планируется открытие филиала Дворца школьников им. аль-Фараби, здания Детской художественной школы и многое другое.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Дата Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске