Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Конкурс в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова прошел в Таллинне

    7 Сентября 2022, 11:26

    ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Эстонии состоялся конкурс мастеров художественного чтения в рамках празднования 150-летия со дня рождения известного казахского просветителя и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, в котором приняли участие проживающие в этой стране представители казахстанской диаспоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Конкурсанты состязались в чтении стихов известных авторов, составлении монологов и воспроизведении музыкальных композиций. Жюри оценивало выступления на основе выразительности голоса, сложности выбранного произведения и мастерства владения музыкальным инструментом. По итогам творческого состязания были выявлены победители, которые получили ценные призы в виде сувениров в национальном стиле.

    Целями прошедшего конкурса являются популяризация художественной литературы и творческого наследия казахстанских писателей, укрепление национального единства и воспитание патриотизма, повышение общественного интереса к национальной культуре и искусству, а также развитие культуры чтения среди молодежи.

    Участники и зрители конкурса отметили важность проведения подобных мероприятий для расширения сферы применения государственного языка и сохранения культурных связей с Казахстаном. Как подчеркнула руководитель Казахского общества в Эстонии «Атамекен» Айдынай Бухарбаева, «мероприятие не только укрепило интерес к родному языку, но и вызвало желание изучать творчество известных в Казахстане и за его пределами деятелей отечественной культуры».


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Культура История Казахстана Дата 150-летие Ахмета Байтурсынова Эстония Ахмет Байтурсынов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет
    Алматинский школьник изобрел уникальное приложение для изучения истории
    24 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    24 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров