Конкурс в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова прошел в Таллинне

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Эстонии состоялся конкурс мастеров художественного чтения в рамках празднования 150-летия со дня рождения известного казахского просветителя и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, в котором приняли участие проживающие в этой стране представители казахстанской диаспоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Конкурсанты состязались в чтении стихов известных авторов, составлении монологов и воспроизведении музыкальных композиций. Жюри оценивало выступления на основе выразительности голоса, сложности выбранного произведения и мастерства владения музыкальным инструментом. По итогам творческого состязания были выявлены победители, которые получили ценные призы в виде сувениров в национальном стиле.

Целями прошедшего конкурса являются популяризация художественной литературы и творческого наследия казахстанских писателей, укрепление национального единства и воспитание патриотизма, повышение общественного интереса к национальной культуре и искусству, а также развитие культуры чтения среди молодежи.

Участники и зрители конкурса отметили важность проведения подобных мероприятий для расширения сферы применения государственного языка и сохранения культурных связей с Казахстаном. Как подчеркнула руководитель Казахского общества в Эстонии «Атамекен» Айдынай Бухарбаева, «мероприятие не только укрепило интерес к родному языку, но и вызвало желание изучать творчество известных в Казахстане и за его пределами деятелей отечественной культуры».





Фото: gov.kz



