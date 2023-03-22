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    Конкурс ремесленников «Киелі пана – киіз үй» провели в Атырау

    22 Марта 2023, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау музеем художественного и декоративно-прикладного искусства им. Ш. Сариева организован областной конкурс-выставка ремесленников «Киелі пана – киіз үй», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной целью конкурса-выстави стал показ видов и конструкций юрты, ее символики, а также развитие декоративно-прикладного искусства, информирование общественности о достижениях и возможностях отечественных мастеров-ремесленников.

    На конкурсе-выставке было представлено 14 работ из дерева и текстиля. Конкурс проходил в двух номинациях. В направлении «Мастер по дереву» - три изделия и в направлении «Мастер по текстилю» - 11.

    В результате І и ІІ места в номинации «Мастер по дереву» занял Нурсултан Калиев из Атырау с изделиями ручной работы «Сандық ағаш» и «Жастық ағаш», III место - Калымбек Жумашев из Атырау с «Жер үстел». А в номинации «Мастер по текстилю» І место заняла Айгерим Кенжегалиева из Атырау с изделием «Сырмақ. Күн мен түн», ІІ место с «Басқұр» заняла Галия Рыскалиева из Курмангазинского района, ІІІ место - Алмара Жангалиева из Исатайского района с изделием «Басқұр», Нургуль Елтезерова из города Кульсары с «Түйе қоржын», «Уық бау» и Сандугаш Мергенгалиева из Кызылкогинского района с изделием ручной работы «Текемет».

    Призеры были награждены дипломами и сертификатами.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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