Конкурс поэтов-импровизаторов прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл ежегодный конкурс «Бұхарекең жырлайды». Организаторы – областная Ассамблея народа Казахстана и проектный офис «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конкурсе приняли участие молодые таланты из разных регионов Карагандинской области, они соревновались в исполнении стихов жырау и чтении собственных сочинений, написанных в стиле поэзии жырау. При оценке жюри обращало внимание на сценическую культуру, а также стиль чтения и исполнения, количество произведений, которые участник знает наизусть», – рассказали организаторы.

По итогам творческих соревнований в номинации «Бұқар жырау оқулары» победила Маралжан Мадинеш (Бухар-Жырауский район), в «Әлемді түгел көрсе де» – Милана Мених (Караганда), в «Жыршы-жырау» – Улангасыр Камиев (Шетский район) и в главной категории «Бұқар жырауша» лучшим поэтом-импровизатором стал Бекарыс Оспанов (Караганда).

Конкурс прошёл уже в 14-й раз. И с каждым годом желающих участвовать в нём становится всё больше.