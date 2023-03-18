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    Конкурс на создание логотипа объявили для нацпроекта «Комфортная школа»

    18 Марта 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Samruk-Kazyna Construction как единая дирекция по целевому строительству национального проекта «Комфортная школа» объявила открытый конкурс на разработку его логотипа. В конкурсе может участвовать любой казахстанец без ограничений по возрасту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Казахстанцы могут прислать свои варианты на info@fnsk.kz до 27 марта. Их оценит профессиональное жюри, в которое войдут независимые дизайнеры, проектировщики и общественники. Объявление и награждение победителей состоится 3 апреля. Они получат ценные призы: 1 место - 700 000 тенге, 2 место - 200 000 тенге, 3 место - 100 000 тенге.

    Подробное положение о конкурсе и образец анкеты участника размещены на сайте компании.

    Нацпроект «Комфортная школа» предполагает строительство 401 новой школы по всему Казахстану до конца 2025 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ФНБ «Самрук Казына» школа
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