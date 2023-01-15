Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл

    15 Января 2023, 10:40

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Корона «Мисс Вселенной» досталась участнице из США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу конкурса в Instagram.

    Главная церемония 71-го международного конкурса, прошедшая в субботу в Новом Орлеане (штат Луизиана), состоялась 14 января, в субботу.

    Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Третье место завоевала Андреина Мартинес Фунье из Доминиканской Республики.

    Казахстан на конкурсе должна была представлять Диана Ташимбетова, однако оргкомитет конкурса «Мисс Казахстан» лишил девушку титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022».

    © AP Photo/ Gerald Herbert



    Фото: AP Photo/ Gerald Herbert

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на нефть находятся в ожидании прогнозов ОПЕК и МАЭ
    ВОЗ призывает Китай публиковать новые данные об эпидемии COVID-19
    Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии
    Президент Чехии будет избран во втором туре
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров