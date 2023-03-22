Конкурс казахских головных уборов среди школьниц прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной Дворец школьников имени М.М. Катаева и управление образования устроили гранд-дефиле «Taqıa Fashion week» с участием школьников региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На площади областного Дворца школьников имени М.М. Катаева состоялось праздничное мероприятие «Қош келдің - әз Наурыз». В ходе празднования управление образования Павлодарской области и Дворец организовали гранд-дефиле «Taqıa Fashion week» с участием 200 учащихся школ Павлодарской области, - сообщили в учебном заведении.

Еще 13 марта во Дворце школьников прошел мастер-класс для девочек по пошиву современных трендовых тюбетеек «Тренд тақия тігеміз». Это мероприятие стало началом проекта «Taqıa Fashion week». Мастер-класс провела председатель школы бабушек «Кәусар бұлақ» областной гимназии для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина, член лиги «Нур-Ана» Галия Сунгатова. Почетными гостями мастер-класса стали поэт, журналист, член Союза журналистов и писателей Казахстана, Почетный гражданин Павлодара Шолпан Байгалы и члены Лиги «Нур-Ана әлемі».

С 14 по 20 марта во всех школах города состоялись встречи с бабушками, мастерами по изготовлению головного убора тақия. В ходе этого проекта на уроках технологии и на кружках шитья состоялись мастер-классы по созданию головных уборов из фетра, ткани и аксессуаров. Девочкам не только показали, как шить эти ставшие модными головные уборы, но и рассказали историю их происхождения, а также показали, как правильно их носить.

«Итогом недельной подготовки стало гранд-дефиле, на котором школьницы продемонстрировали стилизованные национальные костюмы и изготовленные своими руками головные уборы. По праздничному подиуму прошли 200 мастериц», - отметила методист Дворца школьников Асем Аипова.

Мероприятие «Қош келдің - әз Наурыз» продолжилось национальными играми и концертными номерами. В концертной программе приняли участие домбровые, вокальные и хореографические коллективы художественного отдела Дворца школьников. Педагоги регионального учебно-практического центра физкультуры организовали для детворы веселые национальные игры «Асық party», «Тоғыз кұмалақ», «Аркан тартыс». Детская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области устроила для гостей праздника игровую программу «Көңілді старт». Праздник украсила выставка-конкурс «Қызғалдақтар алаңы».

В течение недели общеобразовательные школы и колледжи Павлодара готовились к выставке-конкурсу «Қызғалдақтар алаңы». Учащиеся изготовили весенние цветы, выполненные из различных материалов: фетра, фоамирана, гофрированной бумаги, картона. Эти рукотворные изделия представлены на празднике в виде цветочной инсталляции. Некоторые из представленных работ достигали высоты 2 метров.

«В рамках празднования «Наурыз мейрамы» педагоги и воспитанники отдела эстетического воспитания Дворца школьников подготовили выставку декоративно-прикладного искусства. Они представили миниатюрные юрты с национальным убранством, войлочные картины, куклы «Наурыз аруы». Праздник не обошелся без национальных угощений. Кондитерская «Крендель» оказала спонсорскую помощь в виде сладких призов на игровую площадку для гостей праздника», - добавили в управлении образования Павлодарской области.

Фото Павлодарского областного Дворца школьников им. М.М. Катаева.



