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    Конкурс фольклорных ансамблей прошел в Атырау

    18 Ноября 2022, 01:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау во Дворце культуры им. Курмангазы прошел конкурс фольклорных ансамблей «Дәстүрлі әуен – өнердің өркені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конкурсе приняли участие восемь ансамблей региона. Основная его цель – воспитание у молодого поколения уважения к национальной музыке, сохранению традиций и обычаев. А также пополнение рядов любителей искусства талантливыми представителями нового поколения, развитие их творчества, повышение художественного качества репертуаров.

    По итогам конкурса народный фольклорный ансамбль «Ақжелең» Кызылкогинского района завоевал главный приз. Народный фольклорный ансамбль «Көңілашар» Жылыойского района занял первое место, фольклорный ансамбль при детской музыкальной школе имени Ш. Шарипова Исатайского района – второе место, народный фольклорный ансамбль «Жиделі» Курмангазинского района и народный фольклорный ансамбль «Мөлдір мұнай» Макатского района – третье место. Народный фольклорный ансамбль «Көңілашар» Жылыойского района признан лучшим в номинации «Үздік шығарма», участница из города Атырау Фатима Серікбаева – «Үздік дәстүрлі ән орындаушы», артист Жылыойского района Арсен Дүйсенбай – «Көне аспапта үздік орындаушы». Остальным участникам ансамбля вручены благодарственные письма и подарки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Общество Музыка Атырау
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