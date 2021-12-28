Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Конгресс историков Казахстана и Турции прошел в Анкаре

    28 Декабря 2021, 01:21

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошел Международный конгресс казахской истории, культуры и языка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие было организованно Анкарским университетом социальных наук и Международным журналом междисциплинарных социальных исследований при поддержке Посольства Казахстана в Турции и Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

    В Международном конгрессе историков принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции АбзалСапарбекулы, Председатель попечительского совета университета Ходжа Ахмеда Ясави Мухиттин Шимшек, Председатель института экономических и социальных исследований Мустафа Латиф Эмек, представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар и другие научные деятели двух стран.

    Участники мероприятия поздравили Казахстан и казахстанский народ с 30-летием Независимости страны и выразили свои искренние пожелания, подчеркнув важность дальнейшего качественного развития политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

    В завершении конгресса историков Абзал Сапарбекулы за вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией вручил благодарственные письма председателю конгресса Орхану Догану, преподавателю университета им. Сутчу Имама доктору Хикмет Демирджи и преподавателям университетов доктору Марлену Адилову и Осману Кабадайы.

    Мероприятие продолжится 28 декабря в формате онлайн-конференции.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Культура История Казахстана Турция Тюркский мир Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Подготовку многотомника по истории Казахстана поручил завершить Глава государства
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай