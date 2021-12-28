Конгресс историков Казахстана и Турции прошел в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошел Международный конгресс казахской истории, культуры и языка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организованно Анкарским университетом социальных наук и Международным журналом междисциплинарных социальных исследований при поддержке Посольства Казахстана в Турции и Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

В Международном конгрессе историков принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции АбзалСапарбекулы, Председатель попечительского совета университета Ходжа Ахмеда Ясави Мухиттин Шимшек, Председатель института экономических и социальных исследований Мустафа Латиф Эмек, представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар и другие научные деятели двух стран.

Участники мероприятия поздравили Казахстан и казахстанский народ с 30-летием Независимости страны и выразили свои искренние пожелания, подчеркнув важность дальнейшего качественного развития политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

В завершении конгресса историков Абзал Сапарбекулы за вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией вручил благодарственные письма председателю конгресса Орхану Догану, преподавателю университета им. Сутчу Имама доктору Хикмет Демирджи и преподавателям университетов доктору Марлену Адилову и Осману Кабадайы.

Мероприятие продолжится 28 декабря в формате онлайн-конференции.



