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    Конфискованные швейцарские часы у экс-зятя Бахытжана Сагинтаева продали на торгах за 196 млн тенге

    19 Июля 2023, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Часы швейцарской марки «RICHARD MILLE», которые по данным СМИ, конфисковали у экс-зятя Бахытжана Сагинтаева Ибрагима Бахыта продали на аукционе на понижение цены почти за 200 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации на сайте Электронной торговой площадки, торги начались в 10:00 утра 5 июля. Изначально швейцарские часы известной марки «RICHARD MILLE» оценили в 393 млн тенге.

    Аукцион проведен методом понижения цены. То есть, в этом случае стартовая цена была понижена с объявленным шагом и победителем признали человека, который первым согласился оплатить предлагаемую на аукционе цену.

    Неизвестный покупатель приобрел эти часы за 196 млн тенге (Т 196 834 788).

    Напомним, что в июне 2018 года из Германии был экстрадирован подозреваемый в мошенничестве Ибрагим Бахыт. Задержанный подозревался в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере. Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составила 50 млрд тенге и 83 млн долларов.

    Позже его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Тогда в СМИ появилась информация, что помимо дорогого движимого и недвижимого имущества, у него изъяли часы марки «RICHARD MILLE» RM27-01CA47/50 LIMITED EDITION RAFAEL NADAL; МАРКА, ТИП: RICHARD MILLE.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Коррупция
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