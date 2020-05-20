Конференция «Модель ООН – Новый Шелковый Путь» прошла в онлайн формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые международная конференция «Модель ООН – Новый Шелковый Путь» прошла в онлайн-формате. Мероприятие, посвященное 75-летию создания ООН и окончания Второй мировой войны, организовал КазНУ им. аль-Фараби при поддержке Информационного бюро ООН и представительства МИД РК в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Модель ООН – Новый Шелковый Путь» – это масштабный международный проект для студентов и старшеклассников, которые выступают в роли дипломатов разных стран и моделируют работу ООН. КазНУ им. аль-Фараби, возглавляющий четвертый срок подряд Глобальный хаб Программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию, впервые проводит это мероприятие в онлайн-формате.

Проект направлен на привлечение внимания молодежи к глобальным проблемам современности, формирование видения целостной картины мира, развитие навыков исследовательской деятельности, способности к преодолению конфликтов путем межкультурной коммуникации и построения диалога.

Всемирная онлайн-конференция собрала более 200 студентов и школьников из стран Азии, Африки, Америки и Европы, а также международных экспертов, представителей ООН и дипломатических кругов. В течение двух дней молодые спикеры обсуждали актуальные проблемы миротворчества и реализацию 17 целей устойчивого развития человечества, а также меры по предотвращению распространения Covid-19, восстановлению глобальной экономики, обеспечению доступа к качественному онлайн-образованию, социальной поддержке во время пандемии и др.

«В этом году исполняется 10 лет со дня запуска Программы ООН «Академическое влияние», призванной мобилизовать интеллектуальный потенциал академического сообщества для решения проблем современного мира. Важная роль в реализации повестки ООН и целей устойчивого развития отводится молодежи, это особо актуально во время глобальной пандемии», - отметил открывая конференцию с приветственной речью первый проректор КазНУ им. аль-Фараби профессор М. Буркитбаев.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Серик Сейдуманов отметил, что современные молодые лидеры Модели ООН объединены высокой идеей сохранения человеческой цивилизации и вносят свой вклад в устойчивое развитие как своих стран, так и мира в целом. Он также поздравил участников конференции со знаменательной датой - 75-летием ООН и пожелал им плодотворной работы.

Также участников Модели ООН в онлайн режиме поприветствовали представитель департамента глобальных коммуникаций Организации Объединенных Наций Властимил Самек, директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО Криста Пиккат, глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Кэролайн Кларинваль, руководитель представительства МИД РК в г. Алматы Ерлан Искаков, Генеральные Консулы - КНР в г. Алматы Гэн Липин, США - Эрик Мейер, Российской Федерации - Евгений Бобров.



