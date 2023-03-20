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    Конференция доноров «Вместе для народов Турции и Сирии» состоится в Брюсселе

    20 Марта 2023, 16:33

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоится международная конференция доноров под названием «Вместе для народов Турции и Сирии», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Для мобилизации поддержки международного сообщества Турции и Сирии в преодолении разрушительных последствий, Европейская комиссия и председательствующая в Европейском совете Швеция, совместно проводят конференцию доноров.

    Цель мероприятия - сбор средств и координация мер по оказанию чрезвычайной помощи в пострадавших районах обеих стран. Конференция будет организована в координации с турецкими властями.

    Комментируя предстоящее мероприятие, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что солидарность с пострадавшими от землетрясения будет по-прежнему такой же сильной, как и в первые часы после землетрясения.

    «Люди в Турции и Сирии должны знать, что мы с ними в долгосрочной перспективе. Я приглашаю все страны и всех доноров, государственных и частных, внести свой вклад и почтить память о потерянных жизнях, героизме сотрудников служб экстренного реагирования и, самое главное, вместе построить лучшее будущее для выживших», - сказала У.Ляйен.

    На конференции будут председательствовать Еврокомиссар по вопросам европейского соседства и расширения Оливер Вархели и министр по развитию международного сотрудничества и внешней торговле Швеции Йохан Форсселл.

    Как отметили в Еврокомиссии, конференция открыта для всех государств - членов ЕС, соседних стран, ООН, международных финансовых институтов и других соответствующих заинтересованных сторон, которые желают внести свой вклад и поддержать усилия по оказанию чрезвычайной помощи.

    «Землетрясение в Турции и Сирии - катастрофа исторических масштабов. Последствия поистине ужасны. Как страна, председательствующая в Европейском совете, Швеция сделает все, что в наших силах, вместе с ЕС и международными партнерами, чтобы помочь пострадавшим на этапах реабилитации и скорейшего выздоровления», - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Турция Евросоюз Сирия
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