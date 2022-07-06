Концертные и культурно-досуговые программы проходят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки мероприятий, посвященных 24-летию Дня города, проходят сегодня, 6 июля в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В День столицы ключи от квартир получают очередники, работающая молодёжь, дольщики. Завершается строительство ряда социальных объектов и порядка 100 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), запущена работа двух заводов в индустриальном парке, после капитального ремонта открыт мост «Алаш».

Культурно-развлекательный проект «Creative Summer» работает каждые выходные с 12 июня в Летнем амфитеатре на старой площади. Дневная программа начинается в 14:00 и включает в себя детские развлекательные программы, флешмобы, выступления аниматоров.

Кроме того, проект «Creative Summer» в июле разворачивает свою деятельность на пешеходной части набережной реки Есиль по направлению к Атыраускому мосту - в сторону микрорайона «Самал», и Целиноградскому мосту - в сторону главного входа в центральный парк культуры и отдыха, подготовлена специальная программа на пешеходной улице «Demalys Promenade».

В эти дни в городе проходит фестиваль «Mereke Street», который работает с 12:00 до 22:00 в столичном парке культуры и отдыха. Свое искусство гостям фестиваля демонстрируют художники, уличные музыканты, народные коллективы и артисты.

Концертная программа «Думанды Астана» сейчас проводится в жилых массивах, пригородах столицы – Уркер, Железнодорожный, Коктал, Өндіріс.

Вечером в 19:00 в Большом зале Государственной концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой (ЦКЗ «QAZAQSTAN») состоится праздничный концерт «Далам менің».

В 18:00 на парковке стадиона «Астана Арена» можно посетить Open air «Халықпен бірге». Праздничное настроение создадут известные исполнители: Дос, Маржан Арапбаева, Молдир Ауелбекова и Алишер Каримов, Ержан Максим, Abdr, Садраддин.,Ninety One, Raim и Moreart.

Часом позже в Амфитеатре Президентского парка ожидается выступление оркестра.

В 21:00 в Амфитеатре на набережной с музыкальной программой «Ақ қанат – ақ құсым» выступит Улыкпан Жолдасов.

Фото: Александр Куприенко.