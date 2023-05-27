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    Концерт, выставку и мастер-классы организовали для особенных детей в Астане

    27 Мая 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фестиваль «Жүрекпен сезіну» для детей с особыми потребностями прошел в Астане. Мероприятие посвятили десятилетнему юбилею кабинета психолого-педагогической коррекции №1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Кабинет психолого-педагогической коррекции №1 - одна из первых государственных организаций, оказывающих поддержку в сфере образования особенным детям. В течение 10 лет помощь в КППК №1 получили около пяти тысяч человек.

    По словам заместителя руководителя управления образования Астаны Маржан Каирбаевой, в первые годы работы в КППК №1 занимались всего 45 детей. Спустя десять лет их количество выросло до более тысячи.


    «Столичная сеть инклюзивного образования – самая большая в стране. Она увеличивается каждый год, и в этом году к ней прибавятся еще два кабинета психолого-педагогической поддержки. Родительскую общественность необходимо регулярно информировать о наличии коррекционных организаций в городе. Проведение фестиваля позволит продемонстрировать результаты деятельности данных учреждений», - сказала Маржан Каирбаева.

    Цель фестиваля – проинформировать как можно больше родителей о возможности реабилитации особенных детей с раннего возраста.


    Помимо концерта в рамках мероприятия прошла выставка методических пособий и инновационного оборудования, используемого в коррекционно-развивающем процессе.

    Кроме того, для детей с особыми потребностями провели мастер-классы по направлениям: гончарное дело, художественная мастерская, нетрадиционное рисование, аквагрим, арт-терапия, работа с гипсом, тестопластика, квиллинг, оригами и т.д.


    Отдельную зону заняли национальные игры с использованием асыков и выполнением нейрогимнастических упражнений, способствующих умственному и физическому развитию.
    В том числе для всех гостей фестиваля работал мобильный кабинет профессиональной консультативной помощи от специалистов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Образование Общество
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