Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит под открытым небом на территории ЭКСПО. Его организовал Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

«В честь праздников наш театр проводит концерт для жителей столицы и гостей города. Зрителям представят песни, танцы и отрывки из нашего репертуара «Две любви». Актеры покажут спектакль об Абае. В настоящее время театр готовится к завтрашнему спектаклю. Завтра зрителям покажут спектакль о войне под названием «Тыныштық күзетшісі», — рассказала заведующая литературным отделом театра Рухия Бакытбек.

По данным организаторов, очередной концерт состоится сегодня в 17:00 в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр». Во время концерта среди зрителей проведут викторину, а за правильные ответы можно будет выиграть бесплатный билет на театральное представление.

Праздничные концерты сегодня также запланированы у монумента Байтерек и в студенческом парке. Всего в Астане в рамках празднования 7 и 9 мая пройдут более 50 мероприятий.

























Напомним, сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил.



