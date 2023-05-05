Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Концерт с использованием искусственного интеллекта прошел в Казахстане

    5 Мая 2023, 13:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые прошёл концерт с использованием искусственного интеллекта в качестве художественной мысли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Главной фигурой на сцене Дворца мира и согласия был поэт, музыкант Макпал Жумабай – автор музыкально-поэтического проекта «Мақпалшер». Ей помогали актёры, танцевальные труппы и детские коллективы.

    Творческий концептуальный вечер с говорящим названием «Erten» – это рассуждение, где человек, изучая прошлое и настоящее, готовится к завтрашнему дню. Концерт отличается перформансами, художественными и визуальными решениями. Публике представили около 20 номеров, каждый из которых сопровождал сюжет, сгенерированный нейросетью. Большой пласт работы проделала команда казахстанских IT-дизайнеров. К вечеру вся команда готовилась с осени прошлого года.

    «Этот концерт уникален тем, что в нем применили искусственный интеллект. Нейросети задавали сюжет, и она выдавала картинку. Плюс эта коллаборация айтишников, мода-дизайнеров, детей и самой Макпал – это нечто. Только подумайте, какое название концерта. «Erten» – это о цифровых технологиях, которых все больше становится в нашей жизни и размышления о будущем», - сказал доктор искусствоведения Молдияр Ергебеков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Студенты выступили с праздничным концертом в Астане
    Популярное
    1 Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
    2 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    3 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    4 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    5 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    Новости партнеров