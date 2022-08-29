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    Концерт Open air с участием 10 тыс. зрителей прошел в Атырау

    29 Августа 2022 20:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Концерт, посвященный Дню Конституции и празднику нефтяников, прошел в Атырау. Участие в нем приняли звезды казахстанской эстрады и местные популярные исполнители. Концерт собрал около 10 тыс. зрителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прошел концерт на центральной городской площади имени Исатая и Махамбета. Жителей и гостей города порадовали своими выступлениями как именитые, так и молодые звезды казахстанской эстрады. Перед атырауской публикой выступили Бейбит Кушкалиев, Айдана Меденова, группа Keshyou, группа Орда, Kalifarniya, Алишер Каримов, группа 101, Mona Songz, Анатолий Цой, Диная, Дастан Оразбеков, группа Килиманджаро, Рухия Байдукенова, Ринат Малцагов. Благодаря звуковой и осветительной аппаратуре на сцене удалось устроить яркое и грандиозное шоу.

    «Сегодня на высшем уровне проходит самый концерт Open air. Я выступил в самом начале. Настроение у горожан отличное. Поздравляю всех сотрудников с юбилеем», - сказал Бейбит Кушкалиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Дата Общество День Конституции
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