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    Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»

    24 Мая 2023, 14:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликованы правила выдачи карты «Ата жолы», передает корреспондент МИА Казинформ».

    «Карта «Ата жолы» – документ установленной формы, выдаваемый бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями из числа этнических казахов на срок до десяти лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства в порядке установленным уполномоченным органом по вопросам миграции населения», - поясняется в документе.

    Условия предоставления карты «Ата жолы»:

    1) наличие документа, подтверждающего принадлежность к казахской национальности;

    2) отсутствие гражданства Республики Казахстан.

    Для получения карты «Ата жолы» этнические казахи должны соответствовать следующим требованиям:

    1) обладать профессией в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года;

    2) обладать востребованной профессией в соответствии с приказом министра труда и социальной защиты Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года;

    3) обладать действующим бизнесом, зарегистрированным в стране постоянного проживания и гражданства.

    Заявление о выдачи карты «Ата жолы» подается этническим казахом по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам через мобильное приложение при ИС «Құтты мекен» либо через загранучреждение Республики Казахстан.

    При подаче заявителем документов через загранучреждения Республики Казахстан, сотрудник загранучреждения Республики Казахстан регистрирует заявление в АИС «Кандас» и направляет его посредством АИС «Кандас» в местные исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения.

    Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения, через мобильное приложение при ИС «Құтты мекен» уведомляет этнического казаха о регистрации его заявления в качестве входящей корреспонденции по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

    В случае подачи документов через загранучреждения Республики Казахстан этническим казахам выдаются письменное уведомление о регистрации его заявления в качестве входящей корреспонденции по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

    Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления, направляют пакет документов в территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности соответствующих регионов, для проверки о совершении заявителя правонарушений на территории Республики Казахстан и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям. Данная информация проверяется также через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

    С полным текстом правил выдачи карты можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

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