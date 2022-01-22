Кому будет оказывать помощь фонд «Қазақстан Халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кому будут помогать в рамках созданного фонда «Қазақстан Халқына», пояснил председатель правления общественного фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом. То есть, речь идет о помощи, которая сверх той, которая оказывается, прежде всего, государством и мы думаем, что будет абсолютно неправильно, если фонд будет восприниматься, как какая-то бюджетозамещающая программа. Также фонд будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости нашей страны военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера», - рассказал Болат Жамишев во время брифинга в СЦК.

Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных социально значимых для воспитания детей услуг.

«Полагаю, фонд должен будет оказывать помощь детям из семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровье и будущее», - добавил он.

Ранее Болат Жамишев заявил, что фонд будет регулярно публиковать все поступающие суммы, в том числе в разрезе крупных плательщиков.