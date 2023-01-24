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    Комплексный план развития Абайской области рассмотрели в Правительстве

    24 Января 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексный план социально-экономического развития Абайской области рассмотрели в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по поручению Главы государства в ходе рабочего визита в Абайскую область, разработан проект Комплексного плана социально-экономического развития области на 2023-2027 годы. Проект Комплексного плана состоит из 9 направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным отраслям.

    «Общий объем инвестиций на 2023-2027 годы составил 1,9 трлн тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 515 млрд тенге, местный бюджет - 110 млрд тенге, частные инвестиции - 1,3 трлн тенге, а также Фонд поддержки инфраструктуры образования - 22 млрд тенге», - сообщил Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

    По словам министра, проект Комплексного плана включает в себя ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», шесть производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых.

    «В целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, 2 молочно-товарных ферм и 2 откормочных площадок. Кроме того, для развития предпринимательства и туризма планируется строительство 2 торгово-развлекательных центров, пятизвездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь. В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в Семее и других городах, а также сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ- 3, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей», - сказал глава Миннацэкономики.

    Кроме того, по данным Алибека Куантырова, планируется строительство канализационно-очистных сооружений в Семее, Аягозе и Курчатове.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Регионы Миннацэкономики Абайская область
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