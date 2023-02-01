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    Комплексный план по развитию перспективных проектов в недропользовании разработают в РК

    1 Февраля 2023, 18:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комплекс мероприятий по развитию перспективных проектов в сферах недропользования, таких как Каратон-Саркамыс и Каламкас-Хазар, а также нефтепереработки и газопереработки, а аткже нефтегазохимии поручил разработать первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства поставил задачу по разработке Комплексного плана развития крупных нефтегазовых проектов. Здесь акцент необходимо сделать не только на проекты Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Он должен включать комплекс мероприятий по развитию других важных и перспективных проектов в сферах недропользования, таких как Каратон-Саркамыс и Каламкас-Хазар, а также нефте-, газопереработки и нефтегазохимии», - сказал Роман Скляр.

    Эту работу, по его словам, надо провести с привлечением зарубежных партнеров.

    «Министерству до 15 мая текущего года внести в Правительство согласованный проект постановления по утверждению Комплексного плана», - добавил Роман Скляр.

    Ранее он заявил, что растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Минэнерго РК
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