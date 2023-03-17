Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев

    17 Марта 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

    «Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме», - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

    АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека.

    Согласно Правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.

    Компенсация в 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Национального Банка Казахстана.

    Банки принимали заявления на выплату компенсации в течение пяти месяцев – с сентября 2022 года до февраля 2023 года. Прием заявок завершился 10 февраля текущего года.

    За более подробной информацией о зачислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в банк, в котором открыт депозит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инвесторов ищут для Bereke Bank
    В Казахстане банки и микрофинансовые организации начнут продавать стрессовые активы
    Разорившийся банк Silicon Valley куплен конкурентом
    Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года отсутствия
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров