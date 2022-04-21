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    Компания OneWeb запустит свои спутники на индийской ракете GSLV Mark 3

    21 Апреля 2022, 21:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная компания OneWeb достигла соглашения с коммерческим подразделением New Space India Limited космического агентства Индии на запуск в этом году своих спутников глобального интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе компании, это соглашение по использованию самой большой индийской ракеты-носителя GSLV Mark 3 поможет OneWeb завершить программу запусков спутников.

    OneWeb планировала в 2022 году использовать шесть российских ракет «Союз» для расширения своих услуг по всему миру, но была вынуждена приостановить запуски и искать альтернативные варианты.

    4 марта 2022 года Роскосмос отменил все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов. В том числе запланированный в ночь на 5 марта 2022 года пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками европейской компании OneWeb, которые уже находились на старте.

    5 марта 2022 года ракету «Союз-2.1б» сняли со стартового стола, разобрали на составные части, а спутники OneWeb остались на Байконуре.

    Информацию о подписании 20 апреля 2022 года соглашения на запуск спутников быстрого интернета OneWeb с Космического центра имени Сатиша Дхавана (SDSC) SHAR, Шрихарикота в Индии подтвердил директор по доступу на рынки компании OneWeb Иван Зайцев.

    «Хотел бы отметить, что эти договоренности с индийскими партнерами идут в дополнение к соглашению о запуске наших спутников с компанией Илона Маска Space X, которое было заключено 21 марта 2022 года. То есть, запуски состоятся и на американских, и на индийских ракетах уже в этом году, в период осень-зима 2022 года», - подчеркнул Иван Зайцев.

    На сегодняшний день на орбите находится 428 спутников OneWeb, что составляет 66% от запланированной общей орбитальной группировки в 648 спутников.

    Также директор по доступу на рынки компании OneWeb Иван Зайцев сообщил, что представители компании примут участие в Первой региональной конференции по космическим технологиям в Ташкенте 10-12 мая 2022 года, где встретятся со своими партнерами из Средней Азии и Казахстана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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