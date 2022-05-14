Компания общественного транспорта Бельгии объявила забастовку из-за инфляции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Трудовую забастовку в Бельгии объявили сотрудники фламандской компании общественного транспорта De Lijn, что привело к сокращению 40%-45% автобусных и трамвайных маршрутов во Фландрии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Акция бельгийских транспортников проводится в поддержку призыва профсоюзов к правительству страны повысить заработную плату, передает телевидение Бельгии.

Профсоюзы De lijn считают, что необходимо восстановить покупательную способность своих членов и сделать зарплаты выше текущего уровня инфляции.

В апреле 2022 года инфляция в Бельгии составила 8,31%, как и в марте. Рост цен впервые замедлился с января 2021 года, но остается высоким. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,40 пункта, или на 0,33%.

В связи с забастовкой предоставляется 60% транспортных услуг, 40% были отменены. В Восточной Фландрии отменено 35% услуг. В Западной Фландрии и Фламандском Брабанте (включая службы De Lijn в Брюсселе) отменено 40% услуг. 45% прибрежных трамвайных маршрутов также отменены.

Сильнее всего пострадали провинции Лимбург и Антверпен: там отменено 45% автобусных и трамвайных рейсов.



