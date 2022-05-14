Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Компания общественного транспорта Бельгии объявила забастовку из-за инфляции

    14 Мая 2022, 19:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Трудовую забастовку в Бельгии объявили сотрудники фламандской компании общественного транспорта De Lijn, что привело к сокращению 40%-45% автобусных и трамвайных маршрутов во Фландрии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция бельгийских транспортников проводится в поддержку призыва профсоюзов к правительству страны повысить заработную плату, передает телевидение Бельгии.

    Профсоюзы De lijn считают, что необходимо восстановить покупательную способность своих членов и сделать зарплаты выше текущего уровня инфляции.

    В апреле 2022 года инфляция в Бельгии составила 8,31%, как и в марте. Рост цен впервые замедлился с января 2021 года, но остается высоким. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,40 пункта, или на 0,33%.

    В связи с забастовкой предоставляется 60% транспортных услуг, 40% были отменены. В Восточной Фландрии отменено 35% услуг. В Западной Фландрии и Фламандском Брабанте (включая службы De Lijn в Брюсселе) отменено 40% услуг. 45% прибрежных трамвайных маршрутов также отменены.

    Сильнее всего пострадали провинции Лимбург и Антверпен: там отменено 45% автобусных и трамвайных рейсов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Бельгия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду