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    Компания Илона Маска провела десятый пуск с начала 2023 года

    13 Февраля 2023, 02:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 февраля с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США, состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 Block-5 с миссией Starlink-5.4. Пуск транслировался в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Компания Илона Маска SpaceX запустила очередную партию из 55 спутников Starlink.

    Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в труднодоступных местах.

    На сегодняшний день, согласно официальной статистике, запущено 3930 спутников Starlink, из них на орбите находятся 3634, в рабочем состоянии 3170 космических аппаратов связи.

    Состоявшийся пуск был 10-м с начала года, для ракеты Falcon 9 это 203-й пуск, а для компании SpaceX - 213-й запуск и 180-я успешная миссия подряд.

    Свою миссию SpaceX по запуску низкоорбитальных спутников Starlink начала 24 мая 2019 года. В этот день было запущено 60 аппаратов в тестовом режиме, которые были сведены с орбиты.

    Первый пуск Starlink-1 состоялся 11 ноября 2019 года, когда на рабочую орбиту были выведены 44 спутника. На текущий момент из первого состава 2 спутника активно снижаются, 5 спутников пассивно снижаются, 9 спутников сведены с орбиты.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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