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    Компания Илона Маска будет вживлять микрочипы в мозг людей

    26 Мая 2023, 11:08

    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Компания Илона Маска Neuralink по производству чипов для мозга получила одобрение на проведение первых испытаний на людях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Получившая одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Neuralink надеется использовать свои микрочипы для лечения таких заболеваний, как паралич и слепота, а также помочь некоторым людям с ограниченными возможностями использовать компьютеры и мобильные технологии без помощи рук.

    В своем заявлении компания отмечает, что пока не планирует начать набор участников для испытаний.

    Предыдущая заявка Neuralink на получение одобрения Управления была отклонена по соображениям безопасности.

    Чипы, которые были протестированы на обезьянах, предназначены для интерпретации сигналов, генерируемых мозгом, и передачи информации на устройства через Bluetooth.

    В своем официальном аккаунте в Twitter Neuralink сообщила о «важном первом шаге, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям».

    Одобрение стало «результатом невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с Управлением», говорится в сообщении компании.

    Веб-сайт компании обещает, что «безопасность, доступность и надежность» являются приоритетами в процессе разработки.

    Эксперты предупреждают, что имплантаты для мозга Neuralink потребуют обширных испытаний для преодоления технических и этических проблем, если они станут широко доступными.

    Компания, соучредителем которой в 2016 году был Маск, неоднократно меняла свои планы. Ее первоначальной целью было начать внедрять чипы в человеческий мозг в 2020 году. Позже компания пообещала начать работу в 2022 году.

    В декабре прошлого года компания вновь потерпела еще одну неудачу после того, как началось расследование предполагаемых нарушений прав животных.

    Объявление Neuralink о полученном одобрении экспериментов на людях от властей США последовало за недавними новостями об аналогичном прорыве с использованием мозговых имплантатов швейцарскими исследователями.

    Парализованный мужчина из Нидерландов смог вновь ходить и стоять без помощи рук, просто думая об этом — благодаря системе имплантатов, которые по беспроводной связи передают его мысли в ноги и ступни.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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