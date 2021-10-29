Компания Facebook изменила свое название на Meta

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания Facebook изменила свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом остается прежним, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

О ребрендинге было объявлено на ежегодной конференции девелоперов Facebook, по официальной версии новое название будет лучше соответствовать нынешней деятельности компании. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, компания будет называться Meta «начиная с сегодняшнего дня».

Facebook в последнее время делилась планами создания «метавселенной» - онлайн-мира, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.

Однако переименованию предшествовала лавина негативных публикаций о продуктах Facebook, основанных на внутренних документах, раскрытых бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген. По ее словам, Facebook во всех случаях ставила свои прибыли выше благополучия пользователей.

Помимо одноименной соцсети, Facebook принадлежит еще одна сеть - Instagram, а также популярный мессенджер Whatsapp. Все они продолжат работать под прежними названиями.

В 2015 году другой интернет-гигант, Google, провел похожую реструктуризацию, переименовав головную компанию в Alphabet. При этом продукты компании сохранили прежнее название, а новое в обиходе употребляется редко.