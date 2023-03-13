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    Коммунальную аварию устраняют в Рудном

    13 Марта 2023, 10:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На теплосетях в Рудном вновь авария, перекрыты ряд улиц. Об этом сообщает акимат Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной, ул.Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. В связи с этим будет изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы», - сообщили в горакимате.

    В связи с этим изменен график движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул Кирова напротив Планеты- Мира и далее по маршруту.

    В Рудном с начала зимы неоднократно происходили порывы на теплосетях. В конце января 24 многоэтажки и 59 частных домов остались без отопления в Рудном из-за порыва теплотрассы. Порыв произошел на том же месте, что и 19 января. Тогда без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий. Тогда на месте побывал и ознакомился с последствиями аварии Президент Касым-Жомарт Токаев и дал соответствующие поручения по нормализации ситуации.

    В начале февраля в связи с очередным порывом в Рудном был объявлен ЧС техногенного характера

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Происшествия Акимат МЧС Костанай ТЭЦ
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