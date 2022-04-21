Коммунальное предприятие в Костанае оштрафовано почти на 10 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На Костанайскую теплоэнергетическую компанию наложен штраф на сумму более 9 млн. тенге за неправомерное начисление оплаты за тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом к проверке стали обращения граждан.

«По результатам проведенной внеплановой проверки на основании обращений жителей города Костаная, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области выявлено неправомерное начисление ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» оплаты за услуги теплоснабжения», - прокомментировали в областном департаменте по регулированию естественных монополий.

Так, ведомством составлено два протокола об административном правонарушении по части четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Дела рассмотрены в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная, где принято решение наложить на субъект штраф в размере 9 801 600 тенге», - добавили в департаменте.

ДКРЕМ также внес предписание в адрес ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» об осуществлении перерасчета потребителям за услуги теплоснабжения в размере необоснованно начисленных сумм.