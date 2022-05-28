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    Коммерческие запуски в космос в 2024 году планируют с китайского космодрома «Вэньчан»

    28 Мая 2022, 13:01

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти южнокитайской провинции Хайнань в июне планируют начать строительство стартовых площадок на космодроме «Вэньчан» для организации регулярных коммерческих запусков в космос. Об этом сообщает сайт «Наньхайван», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам вице-мэра города Вэньчана Ван Гуанчжи, ввод первых двух стартовых площадок создаст условия для осуществления коммерческих космических запусков на регулярной основе с космодрома «Вэньчан».

    Программа космических коммерческих запусков реализуется в рамках создания международного аэрокосмического города на острове Хайнань. Ожидается строительство заводов по сборке и испытанию ракет и спутников, а также дата-центров по применению спутников данных.

    В планах строительство в городе Вэньчане туристических зон на аэрокосмическую тематику и исследовательских центров для научно-технических вузов Китая.

    Как пишут местные СМИ, космические запуски с космодрома «Вэньчан» дали новый толчок к развитию туризма в окрестностях города Вэньчана. Практически все гостиничные номера этого города бронируются за месяц до каждого запуска ракеты.

    С космодрома «Вэньчан» на северо-восточном побережье острова Хайнань запускаются грузовые корабли «Тяньчжоу» для строительства первой орбитальной станции Китая «Тяньгун» («Небесный дворец»).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Туризм Китай Мировые новости Космос
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