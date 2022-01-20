Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Комиссию за перевод денег в фонд «Қазақстан халқына» пояснили в АРРФР РК

    20 Января 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали вопрос касательно комиссии за перевод денежных средств в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представителя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка спросили, почему банки берут комиссию с казахстанцев, перечисляющих деньги в фонд «Қазақстан халқына».

    «Мы этот вопрос видели, он поднимался в прессе. Вопрос правильный. Мы в настоящее время соответствующую работу по рассмотрению вопроса будем проводить. Вопрос пока стоит открытым, меры по возврату (комиссии - прим.) не приняты», - ответил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев.

    Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

    Председателем фонда стал Болат Жамишев. В интервью телеканалу «Хабар 24» он заявил, что фонд «Қазақстан халқына» категорически против кампанейщины относительно сборов средств физическими лицами и сотрудниками, в том числе госслужащими или бюджетниками.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Экономика Общество Фонд «Қазақстан халқына»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая