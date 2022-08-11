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    • Комиссия рассмотрела 25 работ претендентов на госпремию имени Абая

    11 Августа 2022 19:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось первое в этому году заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Члены комиссии рассмотрели 25 работ, представленных на Государственную премию в области литературы, кино, театра, музыки, архитектуры и изобразительного искусства.

    По итогам тайного голосования определены претенденты, прошедшие в следующий этап конкурсного отбора.


    Фото: www.facebook.com/karin.erlan
    #Культура #Акорда #Абай #Ерлан Карин
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