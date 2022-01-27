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    Командование Сил специальных операций создано в Казахстане

    27 Января 2022, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента страны от 19 января 2022 года №779 создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

    Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования. Необходимый потенциал для его создания имеется», - говорится в сообщении министерства.

    В реализацию поручения Главы государства, в целях кардинального повышения боеспособности армии, работа по перестроению работы Вооруженных Сил продолжается.

    Напомним, сегодня под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены меры по реорганизации и укреплению системы обеспечения национальной безопасности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Армия Силовые структуры Минобороны РК Вооруженные силы
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