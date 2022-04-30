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    Командир полка патрульной полиции задержан за взятку в Шымкенте

    30 Апреля 2022, 09:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Командир 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента подозревается в том, что он на системной основе получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП города Шымкента, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе Антикора.

    29 апреля Специализированный следственный суд города Шымкента в отношении него санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей».


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Шымкент
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