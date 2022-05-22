Команда посольства Казахстана в Бельгии победила в турнире по мини-футболу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Любительский турнир по мини-футболу среди команд дипломатических представительств в Бельгии состоялся в субботу в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соревновании приняли участие две команды, представляющие Казахстан, а также команды посольств Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана.

Футболисты провели между собой несколько игр на поле брюссельского спортцентра «Foret de soignes». В результате упорной борьбы между равносильными участниками победу одержала команда «Казахстан-1», второе место заняла сборная Кыргызстана, третье – Беларуси.

По окончанию турнира состоялась церемония награждения команд, где победителям и участникам вручили памятные кубки.

Участники данных соревнований договорились продолжить в свободное время регулярные тренировки по мини-футболу на полях Бельгии, а также проводить между собой подобные турниры, расширяя круг желающих приобщиться к занятиям любительским спортом.



