Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре олимпийские лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала четыре лицензии на зимние Олимпийские игры Пекин-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На данный момент у казахстанских летающих лыжников имеются две мужские квоты. Лицензии не именные, право принятия окончательного решения об участниках осталось за тренерским составом.

«Была проделана большая работа. Отбор был сложным, этого нельзя отрицать. Конкуренция в мире растет, и нынешняя сложная ситуация с пандемией также вносит свои корректировки в наши планы. Мы смогли завоевать четыре лицензии.

Наши спортсмены проводили как сухие, так и снежные тренировки весь год. Приводили себя в форму. Как вы знаете, в сентябре в Щучинске состоялся этап летней серии Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Там на трамплине К-90 наш атлет Сергей Ткаченко занял шестое место. Это был исторический результат для Казахстана. На последних мировых стартах хорошие результаты показывали Данил Васильев и Сабыржан Муминов. На данный момент мы все еще в процессе принятия решения. Если говорить в частности, выбор стоит между Ткаченко и Муминовым. Будем смотреть на их физическую форму, подготовку и советоваться с тренерами. Об окончательном решении сообщим позже. Сейчас мы тренируемся, настраиваемся и соблюдаем все карантинные меры перед важным стартом», - сказал главный тренер команды Кайрат Биекенов.