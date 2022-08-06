Команда Казахстана по легкой атлетике завершила выступление на ЧМ в Колумбии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по легкой атлетике завершила свое выступление на чемпионате мира U20 в Кали (Колумбия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Лучшего результата добился Игорь Косолапов. Он прошел в финал в прыжках высоту, где показал 2.05 метра. Этот результат позволил ему занять итоговое десятое место.

В спортивной ходьбе на 10000 метров Ясмина Токсанбаева стала 36-й. Анастасия Рыпакова (прыжок в длину) финишировала 18-й. Акбаян Нурмамет в беге на 1500 метров показала 30-й результат.

Фото: olympic.kz



